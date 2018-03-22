Выборы президента РФ в Британии наглядно продемонстрировали, что вся антироссийская кампания по срыву этого процесса по существу провалилась, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире программы 60 минут.

Выборы президента РФ в Британии наглядно продемонстрировали, что вся антироссийская кампания по срыву этого процесса по существу провалилась, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в программе "60 минут".Все усилия Терезы Мэй накануне выборов только сплотили россиян. Так, шесть лет назад явка избирателей составила 22%, а в 2018 году проголосовало 52% российских граждан, проживающих в Великобритании, напомнил посол. Яковенко считает, что демарш британского правительства по высылке российских дипломатов отразится и на британских гражданах. Ведь теперь в российском диппредставительстве осталось всего 60% сотрудников. По словам дипломата, наиболее пострадает консульская часть работы, и время получения российских виз значительно увеличится из-за нехватки специалистов. "Если раньше на открытие визы требовалось 5-6 дней, теперь время может увеличиться до 20 дней", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Яковенко надеется, что посольству удастся восполнить нехватку специалистов, если Британия выдаст визы российским дипломатам. "Мы не знаем, какова будет политика Великобритании, — добавил российский посол. — До сегодняшнего дня они всячески затягивали выдачу виз российским дипломатам. И такая антироссийская линия продолжалась на протяжении целого ряда лет. Дипломат ожидал визу, чтобы приехать на работу в Британию, полтора года".Александр Яковенко также подчеркнул, что высылка российских дипломатов была абсолютно осознанным шагом со стороны британцев. "Посольство – самый удобный рычаг давления на Россию, так как друг их внешнеполитических и экономических рычагов давления у английского правительства просто нет. Это новые британские реалии", — констатировал он.Вместе с тем, Яковенко заверил, что российское посольство в Лондоне будет работать в прежнем режиме, но с "двойным напряжением".