В экс-полковника Скрипаля и его дочь Юлию выстрелили капсулой с ядом. Выстрел был произведен из пневматической винтовки. К такому выводу пришел уральский эксперт, изучив видео с камер наблюдения в британском Солсбери.

В экс-полковника Скрипаля и его дочь Юлию выстрелиликапсулой с ядом. Выстрел был произведен из пневматической винтовки. К такомувыводу пришел уральский эксперт, изучив видео с камер наблюдения в британскомСолсбери.Толчком к разработке неожиданной версии отравления бывшегополковника ГРУ и британского шпиона для радиолюбителя из Нижнего Тагила сталихарактеристики отравляющего вещества. Валентин Дегтерев напоминает: по даннымбританцев, так называемый "Новичок" – яд мгновенного действия. Такчто распылить его на одежду или "провезти в чемодане", как утверждаютв Лондоне, невозможно. Кроме того, если бы отрава была на одежде, от ее действияпострадало бы гораздо больше людей – прохожих, оказавшихся поблизости от жертв.Дегтерев внимательно изучил запись камеры видеонаблюдения, вобъектив которой пострадавшие попали незадолго до того, как потерять сознание. Инашел на записи яркое пятно, которое появляется на сумке девушки на долисекунды. Это взрыв капсулы с ядом, уверен исследователь."Это очень сильная вспышка, поэтому она не похожа наблики от солнца. После этого у бедолаг осталось всего несколько минут. Напомню,что их обнаружили лежащими без сознания на скамейке. Момента выстрела Юлия незаметила. Поэтому так ничего и не поняла", – заявил Дегтерев.Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательномсостоянии в Солсбери 4 марта. Они, якобы, до сих пор находятся в коме – нифото, ни видео с момента объявления об их отравлении не появлялось. Британскиевласти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23российских дипломата. Москва опровергла обвинения и ответила высылкой британцевиз России.Валентин Дегтерев уверен, что Россия не имеет отношения кэтому покушению. За всем этим стоят британские спецслужбы, которые моглиприобрести яд российского производства в бывших республиках СНГ. Преступник, утверждаетДегтерев, выстрелил из пневматического оружия капсулой с ядом. Именно этотмомент и попал на камеру наружного наблюдения. В подтверждение своей теории онсделал несколько вариантов видеозаписи с использованием различных цветовыхфильтров, пишет