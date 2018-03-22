В экс-полковника Скрипаля и его дочь Юлию выстрелили
капсулой с ядом. Выстрел был произведен из пневматической винтовки. К такому
выводу пришел уральский эксперт, изучив видео с камер наблюдения в британском
Солсбери.
В экс-полковника Скрипаля и его дочь Юлию выстрелили
капсулой с ядом. Выстрел был произведен из пневматической винтовки. К такому
выводу пришел уральский эксперт, изучив видео с камер наблюдения в британском
Солсбери.
Толчком к разработке неожиданной версии отравления бывшего
полковника ГРУ и британского шпиона для радиолюбителя из Нижнего Тагила стали
характеристики отравляющего вещества. Валентин Дегтерев напоминает: по данным
британцев, так называемый "Новичок" – яд мгновенного действия. Так
что распылить его на одежду или "провезти в чемодане", как утверждают
в Лондоне, невозможно. Кроме того, если бы отрава была на одежде, от ее действия
пострадало бы гораздо больше людей – прохожих, оказавшихся поблизости от жертв.
Дегтерев внимательно изучил запись камеры видеонаблюдения, в
объектив которой пострадавшие попали незадолго до того, как потерять сознание. И
нашел на записи яркое пятно, которое появляется на сумке девушки на доли
секунды. Это взрыв капсулы с ядом, уверен исследователь.
"Это очень сильная вспышка, поэтому она не похожа на
блики от солнца. После этого у бедолаг осталось всего несколько минут. Напомню,
что их обнаружили лежащими без сознания на скамейке. Момента выстрела Юлия не
заметила. Поэтому так ничего и не поняла", – заявил Дегтерев.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном
состоянии в Солсбери 4 марта. Они, якобы, до сих пор находятся в коме – ни
фото, ни видео с момента объявления об их отравлении не появлялось. Британские
власти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23
российских дипломата. Москва опровергла обвинения и ответила высылкой британцев
из России.
Валентин Дегтерев уверен, что Россия не имеет отношения к
этому покушению. За всем этим стоят британские спецслужбы, которые могли
приобрести яд российского производства в бывших республиках СНГ. Преступник, утверждает
Дегтерев, выстрелил из пневматического оружия капсулой с ядом. Именно этот
момент и попал на камеру наружного наблюдения. В подтверждение своей теории он
сделал несколько вариантов видеозаписи с использованием различных цветовых
фильтров, пишет