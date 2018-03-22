Компания Cadillac провела визуальную и техническую модернизацию флагманской модели CT6, который только вышел на российский рынок, а в США продается уже третий год. У седана появился горячий мотор, который позволит конкурировать с заряженными Mercedes-AMG и М-версиями BMW.

Компания Cadillac провела визуальную и техническую модернизацию флагманской модели CT6, который только вышел на российский рынок, а в США продается уже третий год. У седана появился "горячий" мотор, который позволит конкурировать с заряженными Mercedes-AMG и М-версиями BMW.