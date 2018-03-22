В Перу ходе обращения к нации, транслировавшегося в прямом эфире, президент страны Педро Кучински официально заявил о своей отставке.

В Перу ходе обращения к нации, транслировавшегося в прямом эфире, президент страны Педро Кучински официально заявил о своей отставке.В частности, глава государства сказал: "Я решил, что для моей страны будет лучше, чтобы я ушел в отставку с поста президента республики. Я не хочу быть помехой тому, чтобы наша нация ступила на так необходимый ей путь единства и гармонии, по которому мне не позволили идти. Я не хочу, чтобы моя родина или моя семья продолжали страдать из-за неопределенности последних дней". Также перуанский лидер подал в конгресс заявление об отставке. Эти события произошли на фоне разгоревшегося в Перу скандала, связанного с подкупом конгрессменов — накануне оппозиционная партия "Народная сила" заявила о попытках подкупа депутатов с целью недопущения импичмента президента страны в ходе намеченного на 22 марта голосования в конгрессе, сообщает РИА Новости.В связи с сообщениями об отставке президента Перу первый вице-президент страны Мартин Альберто Вискарра Корнехо экстренно возвращается на родину, передает ТАСС. В соответствии с Конституцией, именно Вискарра Корнехо, являющийся по совместительству послом Перу в Канаде, должен исполнять обязанности главы государства в случае отставки президента.