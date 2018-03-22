Совпадение или намеренная акция украинских властей – такой вопрос
напрашивается после задержания в Киеве бывшей наводчицы, а ныне депутата Рады
Надежды Савченко. Ровно два года назад суд в России приговорил ее к длительному
сроку заключения, а сегодня за нее взялась украинская правоохранительная система.
Совпадение или намеренная акция украинских властей – такой вопрос
напрашивается после задержания в Киеве бывшей наводчицы, а ныне депутата Рады
Надежды Савченко. Ровно два года назад суд в России приговорил ее к длительному
сроку заключения, а сегодня за нее взялась украинская правоохранительная система.
Обувь без шнурков и одежда без ремней – скандалистка,
умеющая удивлять, оказывается, была готова к сегодняшнему задержанию. Об этом
рассказала сестра Надежды Савченко. "Она прекрасно знает застенки России.
Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Эта
сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную раду с вещами", -
рассказала журналистам Вера Савченко.
Между тем депутату Рады, бывшей военнослужащей и
экс-заключенной российских СИЗО и лагерей на родине светит 10 лет лишения
свободы за действия, направленные на насильственное изменение конституционного
строя и захват государственной власти, сообщает РИА Новости.
Оказывается, после освобождения Савченко времени зря не
теряла – она ездила в Донбасс, собирала
там оружие и, в конце концов, надумала взорвать украинский парламент. На одно
из заседаний даже пришла с гранатами, писали журналисты. Правда, служба
госохраны опровергла эту информацию.
Ранее о наличии неопровержимых доказательств вины Савченко
заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, нардеп планировала
теракт в здании Рады, а затем хотела обстрелять центр Киева из гранатометов.
Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и
рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что
все это – политической провокация. Дескать, таким образом она хотела показать
властям, что они тоже смертны.
22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22
года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016
года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она
вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать
президентом, если народ ее поддержит.