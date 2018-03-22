Совпадение или намеренная акция украинских властей – такой вопрос напрашивается после задержания в Киеве бывшей наводчицы, а ныне депутата Рады Надежды Савченко. Ровно два года назад суд в России приговорил ее к длительному сроку заключения, а сегодня за нее взялась украинская правоохранительная система.

Совпадение или намеренная акция украинских властей – такой вопроснапрашивается после задержания в Киеве бывшей наводчицы, а ныне депутата РадыНадежды Савченко. Ровно два года назад суд в России приговорил ее к длительномусроку заключения, а сегодня за нее взялась украинская правоохранительная система.Обувь без шнурков и одежда без ремней – скандалистка,умеющая удивлять, оказывается, была готова к сегодняшнему задержанию. Об этомрассказала сестра Надежды Савченко. "Она прекрасно знает застенки России.Она собрала необходимые вещи, которые разрешены, без металла, без шнурков. Этасумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную раду с вещами", -рассказала журналистам Вера Савченко.Между тем депутату Рады, бывшей военнослужащей иэкс-заключенной российских СИЗО и лагерей на родине светит 10 лет лишениясвободы за действия, направленные на насильственное изменение конституционногостроя и захват государственной власти, сообщает РИА Новости.Оказывается, после освобождения Савченко времени зря нетеряла – она ездила в Донбасс, собиралатам оружие и, в конце концов, надумала взорвать украинский парламент. На одноиз заседаний даже пришла с гранатами, писали журналисты. Правда, службагосохраны опровергла эту информацию.Ранее о наличии неопровержимых доказательств вины Савченкозаявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, нардеп планировалатеракт в здании Рады, а затем хотела обстрелять центр Киева из гранатометов.Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие ирисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, чтовсе это – политической провокация. Дескать, таким образом она хотела показатьвластям, что они тоже смертны.22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего онавернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова статьпрезидентом, если народ ее поддержит.