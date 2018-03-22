Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится
применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг.
25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими
впечатлениями с журналистами.
Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится
применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг.
25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими
впечатлениями с журналистами.
Девушка стала легальной путаной в штате Невада,
где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнес
безопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов в
месяц – без малого два миллиона рублей.
Секс-работница предпочитает постоянных клиентов. И у нее их
очень много. Она встречается примерно с 40 парнями в возрасте от 35 до 60 лет.
Благодарные "покупатели" не только с удовольствием платят, но и одаривают даму
одеждой, украшениями, оплачивают аренду, питание и эксплуатацию автомобиля.
Единственная проблема новоявленной ночной бабочки – негативное отношение
родственников и знакомых к деятельности Уэст. "Мой папа не разговаривает со
мной, а моя сестра отправляет мне гневные сообщение на Facebook", – призналась Лана
изданию Daily Star.
Добавим, что проституция легализована во многих странах мира.
Например, в Дании эта профессия не запрещена в качестве второй работы, а в Бразилии,
не смотря на чрезвычайное распространение ВИЧ-инфекции, найти спутницу на ночь очень
легко и абсолютно законно. В Боливии организованные секс-работницы даже
устраивают забастовки требуя защиты своих прав и свобод. Бельгия стала одной из
первых стран, где к проституции и борделям стали относиться, как к любой другой общественно одобряемой работе.