Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг. 25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими впечатлениями с журналистами.

Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учитсяприменять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг.25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своимивпечатлениями с журналистами.Девушка стала легальной путаной в штате Невада,где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнесбезопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов вмесяц – без малого два миллиона рублей.Секс-работница предпочитает постоянных клиентов. И у нее ихочень много. Она встречается примерно с 40 парнями в возрасте от 35 до 60 лет.Благодарные "покупатели" не только с удовольствием платят, но и одаривают дамуодеждой, украшениями, оплачивают аренду, питание и эксплуатацию автомобиля.Единственная проблема новоявленной ночной бабочки – негативное отношениеродственников и знакомых к деятельности Уэст. "Мой папа не разговаривает сомной, а моя сестра отправляет мне гневные сообщение на Facebook", – призналась Ланаизданию Daily Star.Добавим, что проституция легализована во многих странах мира.Например, в Дании эта профессия не запрещена в качестве второй работы, а в Бразилии,не смотря на чрезвычайное распространение ВИЧ-инфекции, найти спутницу на ночь оченьлегко и абсолютно законно. В Боливии организованные секс-работницы дажеустраивают забастовки требуя защиты своих прав и свобод. Бельгия стала одной изпервых стран, где к проституции и борделям стали относиться, как к любой другой общественно одобряемой работе.