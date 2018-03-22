Допились до поножовщины. В Юрьев-Польском 17-летний подросток подозревается в покушении на убийство своего знакомого. История произошла вечером 20 марта. По версии следствия, группа подростков гуляла по городу и распивала пиво, причём несовершеннолетним наливали, в том числе и в городских кафе. В какой-то момент между гуляющими вспыхнула ссора, а потом и драка. Подозреваемый 17-летний парень нанёс 7 ножевых ранений 16-тилетнему знакомому.

22.03.2018Допились до поножовщины. В Юрьев-Польском 17-летний подросток подозревается в покушении на убийство своего знакомого. История произошла вечером 20 марта. По версии следствия, группа подростков гуляла по городу и распивала пиво, причём несовершеннолетним наливали, в том числе и в городских кафе. В какой-то момент между гуляющими вспыхнула ссора, а потом и драка. Подозреваемый 17-летний парень нанёс 7 ножевых ранений 16-тилетнему знакомому. Потерпевшего спасали врачи центральной районной больницы. Сейчас его состояние расценивают как стабильно тяжёлое. 17-летний подозреваемый взят под стражу, до этого он уже привлекался к уголовной ответственности.Метки: криминал, Юрьев-Польский, подростки, драка, поножовщина, следственный комитет, уголовное дело