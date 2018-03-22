В Ижевске прошел региональный этап Open Innovations Startup Tour, самого масштабного в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Лучшим проектом в направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве стала система лазерного фитоосвещения. Его автор Алексей Лещёв — резидент Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора, созданного в Тимирязевской академии.

В Ижевске прошел региональный этап Open Innovations Startup Tour, самого масштабного в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд.Лучшим проектом в направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве стала система лазерного фитоосвещения. Его автор Алексей Лещёв — резидент Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора, созданного в Тимирязевской академии.Алексей предлагает заменить действующую в теплицах систему освещения из-за ее недостаточной эффективности. Разработанные его командой лазерные диоды с особым спектром излучения позволят без ожогов вплотную приближать их к растениям. Это снизит расход электроэнергии на 50-80% и позволит минимизировать потери света. Проверять работу системы будут специальные датчики, закрепленные на квадрокоптере, так как человеческий глаз не в состоянии заметить возможные изменения в работе диодов. Система лазерного фитоосвещения обеспечит автоматический подбор необходимого спектра света на всех этапах жизненного цикла выращиваемой культуры, а также адаптацию уровня освещённости при любых погодных условиях и времени суток.Представителю главного аграрного вручили специальные призы от партнеров конкурса, а также сертификат номиналом 300 тысяч рублей на развитие стартапа. Как сообщил победитель, полученный сертификат пойдет на модернизацию и доработку этой системы.Большой Стартап-Тур, организованный фондом Сколково при содействии других национальных институтов развития, проходит в Ижевске в первый раз. В нем приняли участие 600 человек, на конкурс стартапов было подано 130 заявок. Всего в финал вышли три предложения — по одному из каждого направления: IT-трек, Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, Индустриальный трек. Ижевск был пятым этапом Стартап-тура в 2018 году. Следующим 21 и 22 марта станет Калининград.