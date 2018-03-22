В Верховной раде Украины по обвинению в подготовке госпереворота задержали нардепа Надежду Савченко. Ранее сообщалось, что 22 марта депутаты проголосовали за лишение ее депутатской неприкосновенности, задержание и арест.

В Верховной раде Украины по обвинению в подготовке госпереворота задержали нардепа Надежду Савченко. Ранее сообщалось, что 22 марта депутаты проголосовали за лишение ее депутатской неприкосновенности, задержание и арест.После задержания она вышла из Рады, передала сестре Звезду Героя Украины и вернулась в парламент, передает "Интерфакс",После того, как Савченко было зачитано подозрение, она вместе со следователями СБУ вышла из здания Рады в сторону здания управления спецслужбы в Киеве и Киевской области.Депутат пошла туда пешком в окружении многочисленных сторонников и журналистов, передает телеканал "112 Украина".У здания украинского парламента собрались люди. Они выкрикивают лозунги против президента Порошенко и генпрокурора, скандируют: "Луценко — продажная шкура" и поддерживают Савченко криками: "Герой Украины".Примечательно, что ровно 2 года назад — 22 марта 2016 года Донецкий городской суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы за убийство корреспондентов ВГТРК, покушение на убийство мирных жителей и незаконное пересечение государственной границы.В мае 2016 года президент России Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о ее помиловании. Савченко вернулась в Киев, где президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Затем она стала депутатом Рады от фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина", но уже вскоре из нее вышла, став внефракционным нардепом.