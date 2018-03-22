В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России одержала пятую победу на групповом этапе. В седьмом туре россиянке одержали победу над командой Чехии со счетом 9:5.

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России одержала пятую победу на групповом этапе. В седьмом туре россиянке одержали победу над командой Чехии со счетом 9:5.За сборную России на турнире выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова в качестве запасной. В турнирной таблице российская команда занимает четвертое место. Лидирует сборная Швеции, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Именно со шведками россиянки проведут следующую встречу.