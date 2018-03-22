Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено 10 миллиардов рублей.

Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено 10 миллиардов рублей.Решение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым,коснется около 4 миллионов граждан. Постановлениеутверждает коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029."Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размеркоэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляемоколо 10 млрд рублей", – сказал Медведев на заседании правительства.Социальные пенсии, согласно действующему законодательству,индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в Россииза прошедший год. В 2017 году этот показатель составил 2,9%.Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты будутпроиндексированы с 1 апреля именно на 2,9%. По данным Минтруда, решение затронетоколо 4 миллионов пенсионеров. Более 3 миллионов из них – получатели социальныхпенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей– до 9 тысяч 062 рублей.В свою очередь, Дмитрий Медведев на заседании правительстваподчеркнул, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит отуровня индексации социальных пенсий.В своем послании к Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что пенсии необходимо регулярно индексировать выше уровня инфляции, напоминают "Известия".Dni.Ru ранее сообщали обинициативе Пенсионного фонда России. Новую систему расчета пенсий спривлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цельпроекта – полностью исключить влияние человека на этот процесс.О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, которыйбудет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено наИнвестиционном форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились вфеврале этого года. Ее назвали "База знаний". Система позволяетрассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадаетнеобходимость в экспертном мнении, обеспечиваются прозрачность и единствоподхода, заверяют создатели.