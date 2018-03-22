Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля
2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено 10 миллиардов рублей.
Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля
2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено 10 миллиардов рублей.
Решение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым,
коснется около 4 миллионов граждан. Постановление
утверждает коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029.
"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1
апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер
коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем
около 10 млрд рублей", – сказал Медведев на заседании правительства.
Социальные пенсии, согласно действующему законодательству,
индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России
за прошедший год. В 2017 году этот показатель составил 2,9%.
Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты будут
проиндексированы с 1 апреля именно на 2,9%. По данным Минтруда, решение затронет
около 4 миллионов пенсионеров. Более 3 миллионов из них – получатели социальных
пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей
– до 9 тысяч 062 рублей.
В свою очередь, Дмитрий Медведев на заседании правительства
подчеркнул, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от
уровня индексации социальных пенсий.
В своем послании к Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что пенсии необходимо регулярно индексировать выше уровня инфляции, напоминают "Известия".
Dni.Ru ранее сообщали об
инициативе Пенсионного фонда России. Новую систему расчета пенсий с
привлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель
проекта – полностью исключить влияние человека на этот процесс.
О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который
будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на
Инвестиционном форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в
феврале этого года. Ее назвали "База знаний". Система позволяет
рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает
необходимость в экспертном мнении, обеспечиваются прозрачность и единство
подхода, заверяют создатели.