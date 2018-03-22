Маркировка сделано по ГОСТУ ничего не значит.
Более 60% сыров с такой надписью на упаковке, продающихся в российских
магазинах, оказались подделкой. Исследование провела некоммерческая организация
Росконтроль.
Маркировка "сделано по ГОСТУ" ничего не значит.
Более 60% сыров с такой надписью на упаковке, продающихся в российских
магазинах, оказались подделкой. Исследование провела некоммерческая организация
"Росконтроль".
Производители сыра для снижения его стоимости используют
заменитель молочного жира – смесь растительных жиров, в том числе пальмовое или
кокосовое масла. Но пальмовое масло, о котором в последнее время так много
говорится – еще не большее из зол, отметили в "Росконтроле".
Как выяснилось, производители используют жидкие масла,
подвергшиеся гидрогенизации. А этот продукт еще более вреден: его употребление
приводит к атеросклерозу, многократно повышает риск развития ишемической
болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.
А вот обычного молока в сырах вообще нет. "Если раньше
эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в
фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью
состоят из растительного жира", – пишут эксперты организации в своем
докладе. Откровенную подделку предлагают приобрести на развем клиентам таких
торговых сетей, как Billa, "Ашан", Globus и "Лента". Не
отстают от них и конкуренты из "Магнита", "Пятерочки",
"Дикси", "Карусели" и "Виктории".
Эксперты подчеркивают, что натуральный сыр должен полностью
состоять из молочного жира. Изделие, которое содержит молочный жир в количестве
менее 50% – это уже сырный продукт. А все остальное производители и вовсе не
имеют права называть сыром – в лучшем случае, подходит наименование "продукт
комбинированный".
А "героев" надо знать в лицо. По результатам
исследования 30 образцов фальшивками оказались сыры 18 производителей. В их
числе – "Переславский сыродельный завод", СДМ, "Порховский",
"Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел",
FRESH FOODS, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар",
"Столица молока".
В заключение специалисты предупреждают россиян, чтобы они не
соблазнялись низкой ценой. Минимальная отпускная цена популярного в России
полутвердого сыра – вроде "Российского" – из молока высшего сорта составляет 410-420
рублей за килограмм. Соответственно, в торговой сети такой продукт будет стоить
не менее 600 рублей.