Маркировка сделано по ГОСТУ ничего не значит. Более 60% сыров с такой надписью на упаковке, продающихся в российских магазинах, оказались подделкой. Исследование провела некоммерческая организация Росконтроль.

Маркировка "сделано по ГОСТУ" ничего не значит.Более 60% сыров с такой надписью на упаковке, продающихся в российскихмагазинах, оказались подделкой. Исследование провела некоммерческая организация"Росконтроль".Производители сыра для снижения его стоимости используютзаменитель молочного жира – смесь растительных жиров, в том числе пальмовое иликокосовое масла. Но пальмовое масло, о котором в последнее время так многоговорится – еще не большее из зол, отметили в "Росконтроле".Как выяснилось, производители используют жидкие масла,подвергшиеся гидрогенизации. А этот продукт еще более вреден: его употреблениеприводит к атеросклерозу, многократно повышает риск развития ишемическойболезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.А вот обычного молока в сырах вообще нет. "Если раньшеэксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас вфальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностьюсостоят из растительного жира", – пишут эксперты организации в своемдокладе. Откровенную подделку предлагают приобрести на развем клиентам такихторговых сетей, как Billa, "Ашан", Globus и "Лента". Неотстают от них и конкуренты из "Магнита", "Пятерочки","Дикси", "Карусели" и "Виктории".Эксперты подчеркивают, что натуральный сыр должен полностьюсостоять из молочного жира. Изделие, которое содержит молочный жир в количествеменее 50% – это уже сырный продукт. А все остальное производители и вовсе неимеют права называть сыром – в лучшем случае, подходит наименование "продукткомбинированный".А "героев" надо знать в лицо. По результатамисследования 30 образцов фальшивками оказались сыры 18 производителей. В ихчисле – "Переславский сыродельный завод", СДМ, "Порховский","Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел",FRESH FOODS, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар","Столица молока".В заключение специалисты предупреждают россиян, чтобы они несоблазнялись низкой ценой. Минимальная отпускная цена популярного в Россииполутвердого сыра – вроде "Российского" – из молока высшего сорта составляет 410-420рублей за килограмм. Соответственно, в торговой сети такой продукт будет стоитьне менее 600 рублей.