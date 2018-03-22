Нанятая жителем Подмосковья для уборки дома женщина превратилась в секс-рабыню. Мужчина на протяжении месяца заставлял свою знакомую оказывать ему услуги интимного характера.

Нанятая жителем Подмосковья для уборки дома женщинапревратилась в секс-рабыню. Мужчина на протяжении месяца заставлял своюзнакомую оказывать ему услуги интимного характера.Житель Люберецкого района договорился со своей знакомой обуборке дома за определенную плату. Однако, когда работа была выполнена, неотпустил ее, а превратил в секс-рабыню.По данным Следственного комитета, 34-летний мужчина с 12февраля по 19 марта удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме впоселке Малаховка и подвергал ее сексуальному насилию. В конце концовпотерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о преступлении.Оперативники задержали подозреваемого. На допросе он во всемпризнался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы иизнасиловании, сообщает "Российская газета".Как ранее писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.По сообщениям полиции, ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".При аресте семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.