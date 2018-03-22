Почти каждый второй верит, что если коснуться лягушки, то на руке выскочит бородавка. Хотя, на самом деле, эта попрыгунья абсолютно не причем, а заполучить неприятные наросты на коже намного проще.

Почти каждый второйверит, что если коснуться лягушки, то на руке выскочит бородавка. Хотя, насамом деле, эта попрыгунья абсолютно не причем, а заполучить неприятные наростына коже намного проще.Вирус папилломы человека -один из самых распространенных на планете, и чтобы "заполучить" его всего-то истоит, что пожать руку или, даже, примерить в магазине одежду, которую до этогонадевал человек-носитель вируса.Кстати, не у всех онпроявляется в виде бородавок. Многие носители даже не догадываются о том, чтоинфицированы. И уж совершенно точно им невдомек, что каждый второй являетсяносителем такой разновидности вируса папилломы, которая вызывает рак шеи,легких и шейки матки, который каждый год уносит жизни семнадцати тысячроссиянок.Методы лечения вирусапапилломы еще не найдены, но команда программы "НашПотребНадзора" на НТВвыяснила, что он из себя представляет и как с ним жить.Бородавки – это вирус, ион заразенВрачи объясняют, что это,увы, вполне обычная ситуация для конца зимы, когда у большинства россиянпродрогший до костей иммунитет. Ведь именно он сдерживает развитие папиллом ибородавок. А весной из-за снижения иммунитета увеличивается и количествонаростов на коже.Вирус папиломы человека нелечитсяЗначит от вируса и отпапиллом с бородавками надо срочно избавляться. Подумать легко, да сделатьнепросто. Ведь сам вирус, увы, пока не лечится. И хотя в аптеке, наверняка,предложат дорогие таблетки, запомните, что абсолютно все они не признаютсяофициальной медициной.Прививки от вирусапапилломы человекаНо если бы немного большелюдей знало, что можно сделать прививку, то носителей вируса было бы гораздоменьше.Да это недешево, однакопрививка знакомит организм с образцами таких типов вируса папилломы человека,которые могут вызывать рак. Они не проявляются в виде наростов на коже, апоселяются на слизистых внутри тела. И, как доказал немецкий врач, именно длямолодого женского организма вирус папилломы – это не просто неприятная инеприглядная штука, а смертельно опасная.Именно за открытие того,что рак шейки матки абсолютно всегда возникает из-за вирусапапилломы человека доктор Харальд Цур Хаузен удостоился Нобелевской премии в2008 году. И именно поэтому с 2009 прививки от вируса папилломыпоставляются во все страны мира, в том числе и в Россию. Пока такая прививка нестала обязательной, как от столбняка, врачи советуют всем взрослым сделать ееза свои деньги. Они советуют пройти вакцинацию до 26 лет и не только девушкам, нои юношам. Ведь вирус папилломы может вызвать онкологию и у них, хоть и сменьшей вероятностью.Но, если вирус, пусть ине грозящий онкологией, уже давно прописался в теле и дает о себе знать, тогдаделать прививку бесполезно.Методы удаления бородавокПожалуй, самый популярныйзапрос на тему бородавок и папиллом в интернете – как их удалять? Советы народноймедицины чаще всего сводятся к тому, чтобы прижечь их чистотелом.Чистотел – это растение,которое растет в России почти везде и всем хорошо известно. Называется оно так,потому что о свойства его сока было известно очень давно. И если капать его набородавку или папиллому, то за неделю за две они, как правило, исчезают. А вседело в том, что в чистотеле содержатся сразу несколько органических кислот -яблочная, янтарная и лимонная. Они буквально выжигают клетки кожи. Те отмираюти отваливаются.А вот, кстати, аптечныесредства, в названии которых есть слово "чистотел" ничего общего с одноименнойтравой, на самом деле, не имеют. Стоят они по пятьдесят рублей за упаковку, арасправляются с наростом за считанные дни. Однако в составе таких препаратов,оказывается, лишь смесь сильных щелочей – калиевой и натриевой, используякоторые легко повредить здоровые клетки и заработать сильный химический ожог.Чтобы этого не произошло,врачи советуют не заниматься самолечением. "Если вы в домашних условияхпопытались удалить образование на коже и вам не удалось это сделать качественно,либо вы недооценили эффективность проведенного лечения, то вполне вероятенрецидив", -предупреждает врач акушер-гинеколог Татьяна Соколова. Причем именнос рецидивными бородавками, большинство пациентов уже и приходят к дерматологам.По своей структуребородавка напоминает гриб или одуванчик. Все знают, если срезать верхушку иоставить корни в земле, вскоре из них вымахает еще дюжина таких же. Точно такжепроисходит и с бородавками. На месте неудачно удаленной одной может проклюнутсяпять. Неслучайно в тридцати процентах случаев бородавки приходится"выкорчевывать" повторно. Поэтому, если уж и браться за "прополку" таких кожныхнаростов, то делать это с умом и удалять под чистую. С корнем.От заморозки жидкимазотом люди часто отказываются. Мол терпеть снова сильную боль, а еще ходить снеприятно вздутой словно мозоль кожей заполненной жидкостью они не согласны,пусть процедура даже и не стоит ни копейки, а сделать ее можно в любойполиклинике. Поэтому остается вариант с лазером, который считается самымпродвинутым методом удаления для бородавок. Быстро, эффективно и сразузапаивает мелкие сосуды и капилляры, поэтому ранка заживает очень быстро. Внекоторых городских больницах лазер есть и воспользоваться им можно бесплатнопо полису ОМС. В частных клиниках такая процедура стоит порядка тысячи рублей.После удаления бородавокглавное поддерживать иммунитет, не ходить в общественной парной и душевойбосиком. Еще стоит запомнить, что папилломы и бородавки, которые мы видим, это,лишь вершина айсберга. Некоторые типы этого вируса прячутся на слизистыхоболочках интимных мест и обнаружить их способен только врач после специальногоанализа.И, конечно, врачиобъясняют, будь человек даже не инфицирован вирусом папилломы, то боятьсяздороваться с людьми за руку, у которых есть бородавки не нужно. Да, вирусзаразен, однако сквозь кожу ему не пройти. Только через открытую рану илиссадину.Программа "НашПотребНадзор"выходит в эфир по воскресеньям в 13:00.