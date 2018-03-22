ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Романова Ивана Андреевича, 2002 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Романова Ивана Андреевича, 2002 года рождения, уроженца г. Москвы, который в 17-00 16 марта 2018 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русые до плеч (каре).Был одет: в длинную зеленую куртку до бедра, черные джинсы, темно-синие полукеды.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22