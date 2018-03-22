УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Перцева Дмитрия Александровича, 23.12.1982 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Перцева Дмитрия Александровича, 23.12.1982 года рождения, жителя Московской области, г. Люберцы, местонахождение которого неизвестно с 22.05.2017 года.Приметы: на вид 34 года, рост 176-178 см, плотного телосложения, волосы короткие, черные, имеет боковые лобные залысины, лицо овальное.Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны в районе запястья шрам от операции длинной около 10 см.Может находиться за пределами Российской Федерации.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93