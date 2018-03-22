После того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, ряд российских СМИ сообщил о приостановке работы с Государственной Думой.

После того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, ряд российских СМИ сообщил о приостановке работы с Государственной Думой.Так, главный редактор телеканала "Дождь" Александр Перепелов сообщил, что редакция возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским, в связи с чем телеканал, первым поднявший вопрос о домогательствах, приостанавливает работу с Государственной Думой, передает "Интерфакс".Также об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, сообщил медиахолдинг РБК, не согласившийся с решением комиссии по этике о том, что в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, не было найдено нарушений.В свою очередь, издание "Коммерсант" заявило, что "ставит точку" во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией Госдумы по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В обнародованном официальном заявлении констатируется: " "Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях ... с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов".Накануне думская комиссия по этике на своем заседании сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом заявил глава комиссии Отари Аршба по итогам рассмотрения заявлений продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой, а также пояснения, представленного самим Слуцким. Отари Аршба отметил, что он и его коллеги не усмотрели нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого, обратив при этом внимание на то, что жалобы женщин на сексуальные приставания со стороны депутата были поданы практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время — от года до трех лет — после якобы имевших место "инцидентов. В свою очередь, член комиссии Ирина Роднина добавила: "Мы не судьи", а ее коллега Раиса Кармазина посоветовала журналисткам обратиться в суд.Как сообщалось, депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, направившие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Также с обвинениями в домогательстве со стороны депутата выступила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка она не направляла.Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации, хотя 8 марта на своей странице в Facebook он извинился перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".