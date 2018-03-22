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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-s-chem-idut-k-ombudsmenu.html" target="_blank">С чем идут к омбудсмену?</a> - Проблемы с земельными участками для многодетных семей, защита экологических прав и прав инвалидов, решение сложных вопросов с жильем и многое другое. За прошлый год в аппарат уполномоченного по защите прав человека поступило более 3 с половиной тысяч обращений. Какие слои населения и территории больше нуждаются в помощи? Отчёт владимирского омбудсмена выслушала Валентина Мартынова.