В четверг самолет Як-42 Саратовских авиалиний не смог вылететь из Саратова в Сургут: во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей.

В четверг самолет Як-42 "Саратовских авиалиний" не смог вылететь из Саратова в Сургут: во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку, передает РИА Новости.На борту находились 7 членов экипажа и 102 пассажира, никто не пострадал. Пассажиров разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием. По данным авиакомпании, вылет резервного борта в Сургут запланирован на 14:00 по местному времени.Отмечается, что в ходе осмотра самолета внешних повреждений двигателя и воздушного судна выявлено не было. Ведется изучение технического состояния самолета.Как сообщалось, во вторник Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148 в связи с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля, в которой погиб 71 человек.При этом в Росавиации сообщили, что "Саратовским авиалиниям" направлена директива о приостановке полетов Ан-148.