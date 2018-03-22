Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться уже в конце
марта. Специалисты обрадовали жителей столицы объявлением о
приближении долгожданного потепления.
Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться уже в конце
марта. Специалисты обрадовали жителей столицы объявлением о
приближении долгожданного потепления.
Глава Гидрометцентра России Роман
Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 марта возможно будут осадки в виде снега,
а сама погода будет больше зимней, нежели весенней. Похолодание продержится
до субботы включительно, когда столбики термометров не поднимутся выше нуля.
Однако
ситуация кардинально изменится уже в воскресенье: ночью температура опустится до минус десяти градусов, а днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, передает телеканал . "Дальше – 26, 27, 28 марта —
дневные температуры будут подниматься до плюс шести градусов", – сообщил
Вильфанд.
Ранее
синоптики прогнозировали, что начало календарной весны в Москве выдастся холодным, а столбики
термометров в первые дни марта не превысят 10-12 градусов мороза. "Метеорологи
отмечают начало весны, именно климатической, а не календарной, по тому, когда
полностью сойдет снежный покров. Поэтому настоящая весна начнется в последней
декаде марта", – говорил один из метеорологов. Синоптик также отметил, что
москвичи привыкли к аномальным морозам, поэтому любые положительные изменения,
такие как ослабление ветра или повышение температуры, будут восприниматься как
благо, как приход весны.
Стоит
отметить, что в первый месяц весны возможны погодные изменения не только в лучшую сторону.
Например, самая низкая температура в марте составила минус 32 градуса —она была
установлена в 1913 году. Также напомним, что март 2007 года побил другой
рекорд: тогда температура составила плюс 17 градусов.