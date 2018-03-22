Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться уже в конце марта. Специалисты обрадовали жителей столицы объявлением о приближении долгожданного потепления.

Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться уже в концемарта. Специалисты обрадовали жителей столицы объявлением оприближении долгожданного потепления.Глава Гидрометцентра России РоманВильфанд рассказал, что в пятницу, 23 марта возможно будут осадки в виде снега,а сама погода будет больше зимней, нежели весенней. Похолодание продержитсядо субботы включительно, когда столбики термометров не поднимутся выше нуля.Однакоситуация кардинально изменится уже в воскресенье: ночью температура опустится до минус десяти градусов, а днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, передает телеканал . "Дальше – 26, 27, 28 марта —дневные температуры будут подниматься до плюс шести градусов", – сообщилВильфанд.Ранеесиноптики прогнозировали, что начало календарной весны в Москве выдастся холодным, а столбикитермометров в первые дни марта не превысят 10-12 градусов мороза. "Метеорологиотмечают начало весны, именно климатической, а не календарной, по тому, когдаполностью сойдет снежный покров. Поэтому настоящая весна начнется в последнейдекаде марта", – говорил один из метеорологов. Синоптик также отметил, чтомосквичи привыкли к аномальным морозам, поэтому любые положительные изменения,такие как ослабление ветра или повышение температуры, будут восприниматься какблаго, как приход весны.Стоитотметить, что в первый месяц весны возможны погодные изменения не только в лучшую сторону.Например, самая низкая температура в марте составила минус 32 градуса —она былаустановлена в 1913 году. Также напомним, что март 2007 года побил другойрекорд: тогда температура составила плюс 17 градусов.