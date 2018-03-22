Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение санкт-петербургскому СКА за несоблюдение регламента соревнований. В концовке четвертой встречи четвертьфинальной серии с ярославским Локомотивом на скамейке запасных питерского клуба появились незаявленные сотрудники.

Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение санкт-петербургскому СКА за несоблюдение регламента соревнований. В концовке четвертой встречи четвертьфинальной серии с ярославским "Локомотивом" на скамейке запасных питерского клуба появились незаявленные сотрудники.Речь идет о появлении на лавке генерального директора СКА Андрея Точицкого и вице-президента клуба Романа Ротенберга. "Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение ХК СКА за несоблюдение положений п. 5 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ", — цитирует пресс-службу Лиги Чемпионат.Com.Вот что говорится в статье 41, пункте 5 Спортивного регламента КХЛ: "В заявке команды клуба на отдельно взятый матч чемпионата должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча".