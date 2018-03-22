Доклады о ситуации вокруг мусорного полигона Ядрово поступают Владимиру Путину. В Кремле заявили, что обсуждают варианты решения проблемы.

Доклады о ситуации вокруг мусорного полигона "Ядрово"поступают Владимиру Путину. В Кремле заявили, что обсуждают варианты решенияпроблемы.Администрация президента постоянно находится на связи сруководством Москвы, Московской области и правительством. Проблема полигона вВолоколамске решается, сообщил пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков."Обсуждаются различные варианты решения этойсущественной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросомсейчас работают", – заявил представитель Кремля.На полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске21 февраля произошел выброс свалочного газа. Пострадали десятки детей: симптомыотравления обнаружены у 76 ребят, шестеро попали в больницу, сообщилателеканалу НТВ детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.Тем временем выяснилось, что среди пострадавших есть дажемладенец Как рассказала журналистам местная жительница, ее семимесячная крестница попала в больницу с сыпью,тошной и рвотой.Часть детей уже отпустили из больницы домой. Обсуждается возможностьпереноса занятий в школах в случае новых выбросов свалочного газа, передает РИАНовости.Как писали Dni.Ru, 21 марта более 50учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошнотуи головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но несвязывал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода наполигоне.Горожане собрались на стихийный митинг. ГубернаторМосковской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал, что"Ядрово" доставляет большие неудобства. "В массе полигона приперепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Этоявляется причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечениемвсех современных технологий обеспечить достаточно активную системудегазации", – пояснил губернатор. Он пообещал, что работы завершатся к 15июня.Стихийную акцию протеста посетил глава Волоколамского районаЕвгений Гаврилов. Недовольные горожане освистали чиновника и ударили по голове.