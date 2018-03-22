Доклады о ситуации вокруг мусорного полигона Ядрово
поступают Владимиру Путину. В Кремле заявили, что обсуждают варианты решения
проблемы.
Доклады о ситуации вокруг мусорного полигона "Ядрово"
поступают Владимиру Путину. В Кремле заявили, что обсуждают варианты решения
проблемы.
Администрация президента постоянно находится на связи с
руководством Москвы, Московской области и правительством. Проблема полигона в
Волоколамске решается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков.
"Обсуждаются различные варианты решения этой
существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Над вопросом
сейчас работают", – заявил представитель Кремля.
На полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске
21 февраля произошел выброс свалочного газа. Пострадали десятки детей: симптомы
отравления обнаружены у 76 ребят, шестеро попали в больницу, сообщила
телеканалу НТВ детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Тем временем выяснилось, что среди пострадавших есть даже
младенец Как рассказала журналистам местная жительница, ее семимесячная крестница попала в больницу с сыпью,
тошной и рвотой.
Часть детей уже отпустили из больницы домой. Обсуждается возможность
переноса занятий в школах в случае новых выбросов свалочного газа, передает РИА
Новости.
Как писали Dni.Ru, 21 марта более 50
учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту
и головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но не
связывал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на
полигоне.
Горожане собрались на стихийный митинг. Губернатор
Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал, что
"Ядрово" доставляет большие неудобства. "В массе полигона при
перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Это
является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача – с привлечением
всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему
дегазации", – пояснил губернатор. Он пообещал, что работы завершатся к 15
июня.
Стихийную акцию протеста посетил глава Волоколамского района
Евгений Гаврилов. Недовольные горожане освистали чиновника и ударили по голове.