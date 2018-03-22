Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два
процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600
миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического
анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два
процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600
миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического
анализа компании "ФБК" Игорь Николаев.
По словам эксперта, эта сумма сопоставима с ежегодными
расходами федеральной казны на образование. Вместе с тем аналитик отметил, что
повышение ставки подоходного налога может привести к снижению зарплат россиян.
"2% повышения налогов для населения – это значимо. Не надо думать, что
работодатель платит, и люди не почувствуют", – цитирует Николаева РИА
Новости.
О возможности повышения НДФЛ с 13 до 15% сообщила в четверг,
22 марта, газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
Якобы соответствующий вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева.
Вице-премьер Аркадий Дворкович
высказался о вероятном повышении налога на доходы физических лиц. По его словам, такой шаг не приведет
к негативным последствиям. "Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова,
чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", – цитировал чиновника
"Интерфакс".
Напомним, ранее Dni.Ru о внесении в налоговый кодекс
России части неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический
сборы. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения
размера этих платежей – они будут регулироваться по правилам налогового
законодательства.
В Министерстве финансов пока не спешат раскрывать подробности
нововведений, ссылаясь на то, что вопрос еще обсуждается. Между тем
предполагаемые изменения не вызвали энтузиазма у бизнес-сообщества.
Предприниматели опасаются роста налоговой и административной нагрузки.