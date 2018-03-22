Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на двапроцентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегическогоанализа компании "ФБК" Игорь Николаев.По словам эксперта, эта сумма сопоставима с ежегоднымирасходами федеральной казны на образование. Вместе с тем аналитик отметил, чтоповышение ставки подоходного налога может привести к снижению зарплат россиян."2% повышения налогов для населения – это значимо. Не надо думать, чтоработодатель платит, и люди не почувствуют", – цитирует Николаева РИАНовости.О возможности повышения НДФЛ с 13 до 15% сообщила в четверг,22 марта, газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.Якобы соответствующий вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра ДмитрияМедведева.Вице-премьер Аркадий Дворковичвысказался о вероятном повышении налога на доходы физических лиц. По его словам, такой шаг не приведетк негативным последствиям. "Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова,чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", – цитировал чиновника"Интерфакс".Напомним, ранее Dni.Ru о внесении в налоговый кодексРоссии части неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологическийсборы. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость измененияразмера этих платежей – они будут регулироваться по правилам налоговогозаконодательства.В Министерстве финансов пока не спешат раскрывать подробностинововведений, ссылаясь на то, что вопрос еще обсуждается. Между темпредполагаемые изменения не вызвали энтузиазма у бизнес-сообщества.Предприниматели опасаются роста налоговой и административной нагрузки.