В британской прессе опубликовано фото возможного любовника задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с ней бизнес в Азербайджане.

В британской прессе опубликовано фото возможного любовниказадушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналистыутверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал сней бизнес в Азербайджане.Пикантных подробностей смерти сбежавшего в Британиюнесколько лет назад Николая Глушкова становится все больше – Daily Mail опубликовалафотографию молодого человека, который, по одной из версий, случайно задушилбеглого бизнесмена во время любовныхигр.По данным британского таблоида, 27-летнего любовникаГлушкова зовут Денис Трушин. Познакомились они, когда Трушин изучал моду вВестминстерском университете, где училась и дочь Глушкова Наталья. Трушинсвободно говорит по-английски, считается выходцем из так называемой тусовки мажоров, работает бренд-консультантом. Сообщается, что вместе с дочерью ГлушковаТрушин открыл бизнес по торговле модной одеждой в Азербайджане.Между тем британская полиция продолжает расследование таинственнойсмерти соратника миллиардера Бориса Березовского. Судя по немногочисленнымутечкам информации, Глушков в роковую ночь был дома не один.Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этойнеобычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак.Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит,убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.Пока сотрудники полиции сделали лишь один важный вывод. Ониуверены, что убийство не связано с делом об отравлении беглого сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля.Напомним, что Николая Глушкова многие называют врагомВладимира Путина. В России он проходил по громкому делу "Аэрофлота",одним из фигурантов которого был Борис Березовский. Бизнесмен также обвинялся взлоупотреблении полномочиями, мошенничестве, хищении валютных средств, отмываниипреступно нажитых средств за границей, побеге из больницы, где он находился подстражей. Несколько лет назад Глушков переехал жить в Великобританию.