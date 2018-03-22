В британской прессе опубликовано фото возможного любовника
задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты
утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с
ней бизнес в Азербайджане.
В британской прессе опубликовано фото возможного любовника
задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты
утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с
ней бизнес в Азербайджане.
Пикантных подробностей смерти сбежавшего в Британию
несколько лет назад Николая Глушкова становится все больше – Daily Mail опубликовала
фотографию молодого человека, который, по одной из версий, случайно задушил
беглого бизнесмена во время любовных
игр.
По данным британского таблоида, 27-летнего любовника
Глушкова зовут Денис Трушин. Познакомились они, когда Трушин изучал моду в
Вестминстерском университете, где училась и дочь Глушкова Наталья. Трушин
свободно говорит по-английски, считается выходцем из так называемой тусовки мажоров, работает бренд-консультантом. Сообщается, что вместе с дочерью Глушкова
Трушин открыл бизнес по торговле модной одеждой в Азербайджане.
Между тем британская полиция продолжает расследование таинственной
смерти соратника миллиардера Бориса Березовского. Судя по немногочисленным
утечкам информации, Глушков в роковую ночь был дома не один.
Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этой
необычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак.
Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит,
убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.
Пока сотрудники полиции сделали лишь один важный вывод. Они
уверены, что убийство не связано с делом об отравлении беглого сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля.
Напомним, что Николая Глушкова многие называют врагом
Владимира Путина. В России он проходил по громкому делу "Аэрофлота",
одним из фигурантов которого был Борис Березовский. Бизнесмен также обвинялся в
злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, хищении валютных средств, отмывании
преступно нажитых средств за границей, побеге из больницы, где он находился под
стражей. Несколько лет назад Глушков переехал жить в Великобританию.