По сообщениям СМИ, на одном из первых после выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога. В частности, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По сообщениям СМИ, на одном из первых после выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога. В частности, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.Как стало известно, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на два процента, до 15%, с введением необлагаемого минимума. Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировали последствия повышения НДФЛ до 15–16 процентов и введение такого минимума, - сообщаетПо данным "Ведомостей", Минфин предложил обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22 процентов в обмен на рост НДС до тех же 22 процентов для всей экономики. По словам источников издания, эти маневры пока не поддержали.Кроме того, пишет издание, обсуждали возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в десять процентов, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства.По словам двух источников издания, Минфин предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных.Сбор с оборота может быть введен как часть налогового маневра — вместо повышения НДС при снижении страховых взносов, сообщает другой источник."В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, отмечает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, решения будут приняты позже", — пишет издание.В январе "Ведомости" уже писали о планах повышения НДФЛ после выборов. Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что выступает против, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решений пока нет.