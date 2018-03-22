В ходе специального рейда десять водителей привлечены к административной ответственности.

В целях недопущения случаев перевозки детей без использования удерживающих устройств, контроля за безопасностью юных пассажиров 22 марта в утренние часы вблизи нескольких детских садов Суздаля нарядами ОР ДПС ГИБДД проведено специальное рейдовое мероприятие.За нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции проверили 80 транспортных средств. В результате было выявлено 10 фактов нарушений требований к перевозке детей.Стоит отметить, что в большинстве случаев салоны автомобилей были оборудованы детским удерживающим устройством, но по назначению они не использовались.Подобные рейды будут проводиться сотрудниками ГИБДД регулярно.Госавтоинспекция напоминает: использование детских автомобильных удерживающих устройств снижает риск получения ребенком травмы!