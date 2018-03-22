Столичными оперативниками в Калужской области задержаны четверо жителей региона, подозреваемые в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров...

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Калужской области оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Раменки при силовой поддержке бойцов СОБР УМВД России по Калужской области задержаны четверо жителей региона в возрасте от 28 до 42 лет, подозреваемые в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в ОМВД России по району Раменки с заявлением обратилась 83-летняя москвичка. Пожилая женщина рассказала, что злоумышленник, позвонив на ее домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов. Затем он потребовал денежные средства за непривлечение к ответственности ее сына, якобы задержанного за совершение преступления.В подъезде своего дома на Мичуринском проспекте потерпевшая передала неизвестному миллион рублей. Через некоторое время выяснилось, что никаких противоправных действий ее сын не совершал."Установлена причастность задержанных к серии аналогичных эпизодов противоправной деятельности. На протяжении года злоумышленники, находясь в Калужской области, осуществляли телефонные звонки жителям столицы пожилого возраста. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщали пенсионерам о задержании за совершение различных преступлений их родственников и убеждалив возможности освобождения последних от уголовной ответственности при условии передачи денежных средств", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк