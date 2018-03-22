Злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдал, и похитил личные вещи хозяина квартиры...

Оперативники ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в краже из квартиры.В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району от 37-летнего мужчины поступило заявление о краже из его квартиры, расположенной в одном из домов на Кудринской площади. Общий материальный ущерб составил более 560 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 19-летнего молодого человека. Установлено, что злоумышленник пришел в гости к хозяину квартиры. Когда за его действиями никто не наблюдал, он похитил личные вещи потерпевшего и скрылся.Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60