Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали семерых человек в возрасте от 20 до 40 лет, разыскиваемых по подозрению в совершении различных противоправных деяний...

В ходе оперативно-профилактической операции «Розыск» сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали семерых человек в возрасте от 20 до 40 лет, разыскиваемых по подозрению в совершении различных противоправных деяний.Как установлено, один из задержанных находился в федеральном розыске более двух лет по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Двое из числа задержанных находились в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», еще двое по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Еще двое задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».О задержаниях сообщено инициаторам розыска.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38