В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские провели мероприятие для студентов...

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские провели мероприятие для студентов Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий.Мероприятие было организовано старшим оперуполномоченным по особо важным делам ОНК УВД по ЮАО подполковником полиции Сергеем Коротковым совместно с работниками отдела по воспитательной работе и социализации обучающихся колледжа.Сотрудники полиции прочитали учащимся лекцию на тему противодействия незаконному обороту наркотиков.Студентов познакомили с основными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, подробно рассказали о том, как противостоять людям, вовлекающим подростков в потребление запрещенных веществ.Сотрудник полиции напомнил учащимся о вреде употребления наркотических средств, а также о том, как помочь близким, попавшим в наркотическую зависимость. В ходе беседы были рассмотрены причины возникновения наркотической зависимости и примеры их пагубного влияния на здоровье человека.Беседа сопровождалась демонстрацией тематического видеофильма. В конце мероприятия ребята задали интересующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.Студенты поблагодарили полицейского за интересную информацию и пообещали руководствоваться полезными сведениями в повседневной жизни.Сотрудники полиции УВД по ЮАО просят всех кому что – либо известно о местах продажи наркотических средств и психотропных веществ сообщать по телефонам:Дежурная часть УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве:(499) 320-55-17; (499) 320-55-16Дежурная часть Управления по контролю за оборотом наркотиковГУ МВД России по г. Москве по телефону: (495) 316-75-80Единый телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве: (495) 694-92-29Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22