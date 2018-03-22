32% участника опроса проводят время с друзьями, гуляют, ездят за город, ходят в кино, театры, музеи, зоопарк, музыкальные концерты или занимаются активными видами спорта.

Специалисты выяснили, как владимирцы проводят выходные. 32% участника опроса проводят время с друзьями, гуляют, ездят за город, ходят в кино, театры, музеи, зоопарк, музыкальные концерты или занимаются активными видами спорта.Домашними заботами, накопившимися за неделю, занимаются 27%. Некоторые заканчивают оставшиеся дела, связанные с работой.22% предпочитают проводить выходные с семьей - навестить родителей или уделить время любимым, детям и внукам.12% занимаются любимым хобби или личным проектом - диссертацией, развитием идей личного бизнеса.Оставшиеся сообщают, что часто на субботу и воскресенье у них приходятся рабочие дни.