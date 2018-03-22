С пустыми руками покинул московскую аптеку вооруженный налетчик, столкнувшийся с невероятно шустрым провизором. Несостоявшееся ограбление попало в объектив камеры наблюдения.

С пустыми руками покинул московскую аптеку вооруженный налетчик, столкнувшийся с невероятно шустрым провизором, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Несостоявшееся ограбление попало в объектив камеры наблюдения.В помещение на Краснобогатырской улице 22-летний злоумышленник вошел около 22 часов 4 марта. Вытащив из кармана пистолет и угрожающе щелкнув затвором, он потребовал у женщины отдать ему все деньги и, судя по всему, никак не рассчитывал на то, что она не только не подчинится, но и сделает все ровно наоборот. Сотрудница моментально заблокировала кассу и ринулась в подсобку, закрыв за собой дверь.Нападавшему только и оставалось, что проводить ее взглядом. Перепрыгивать через прилавок он не рискнул, попросту покинув аптеку несолоно хлебавши.Около двух недель ушло у полицейских на поиски подозреваемого — им оказался 22-летний безработный приезжий. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Разбой".