Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне игры своих подопечных против команды Бразилии (Москва, Лужники, 23 марта) отметил, что даже в отсутствие своего травмированного лидера Неймара пентакампеоны могут показать высокий класс игры.

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне игры своих подопечных против команды Бразилии (Москва, стадион "Лужники", 23 марта) отметил, что даже в отсутствие своего травмированного лидера Неймара "пентакампеоны" могут показать высокий класс игры."Отсутствие Неймара [в составе бразильцев, — прим. ред.] ни о чем не говорит, — цитирует Черчесова ТАСС. – Думаю, бразильцы решат эту проблему, у них высококлассные игроки. Бразильцы есть бразильцы — пятикратные чемпионы мира".При этом главному тренеру российской сборной нравится, что в последних матчах его команда противостоит ведущим футболистам мира: "Матчи с Аргентиной и Испанией уже продвинули нас вперед, хотелось бы оттолкнуться дальше, но некоторые проблемы нас затормозили".Говоря о "проблемах", Черчесов имел в виду травмы нескольких ведущих игроков. Оказывается, с Бразилией не сыграют еще несколько футболистов: "Камболова, например, мучает мышца уже два дня, и завтра к игре он не будет готов. Кузяев и Игнатьев делают большие шаги. Они почти готовы, но рисковать мы не будем. Есть пару вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Остальные все готовы".Тренер отметил, что стадион "Лужники" находится в идеальном состоянии: "Аура на арене остается былая, — приводит слова тренера РИА НОвости. — Что касается поля – респект работникам поля, оно в идеальном состоянии. Если брать на сегодня, то это одно из лучших полей, что может быть в это время года. У меня было очень хорошее настроение в связи с этим".Черчесов также с улыбкой рассказал о визите в команду допинг-офицера: "Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам захочется вставать не в 6 утра, а в 9 по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили и не нагнетали обстановку".