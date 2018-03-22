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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-suzuki-privezla-v-rossiyu-neobychnyj-krossover.html" target="_blank">Suzuki привезла в Россию необычный кроссовер</a> - Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. Юбилейный кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.