Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. Юбилейный кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.
<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-suzuki-privezla-v-rossiyu-neobychnyj-krossover.html" target="_blank">Suzuki привезла в Россию необычный кроссовер</a> - Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. Юбилейный кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.
[url=http://33live.ru/novosti/22-03-2018-suzuki-privezla-v-rossiyu-neobychnyj-krossover.html]Suzuki привезла в Россию необычный кроссовер[/url] - Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. Юбилейный кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.