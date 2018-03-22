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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-svetlana-orlova-vstretilas-s-rukovodstvom-kompanii-inter-rao-i-novogo-garantiruyushhego-postavshhika-elektroenergii-na-territorii-oblasti.html" target="_blank">Светлана Орлова встретилась с руководством компании «Интер РАО» и нового гарантирующего поставщика электроэнергии на территории области</a> - В общении также приняла участие первый заместитель Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина.