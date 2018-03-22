В общении также приняла участие первый заместитель Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина.
В администрации Владимирской области Губернатор Светлана Орлова
провела рабочую встречу с председателем Правления ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, руководителем блока розничного бизнеса компании «Интер РАО» Дмитрием Орловым и генеральным директором ООО «Энергосбыт Волга» Владиславом Ефимовым. В общении также приняла участие первый заместитель Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина.
Стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящей деятельностью нового гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. Этот статус присвоен компании «Энергосбыт Волга» приказом Минэнерго России от 20 марта 2018 года №166.
Среди основных тем встречи – передача функций из филиала «Владимирэнерго» в компанию «Энергосбыт Волга», а также трудоустройство персонала, занимавшегося сбытовой деятельностью в компании «Владимирэнерго», с сохранением всех социальных гарантий.