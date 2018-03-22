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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-test-drajv-dizelnogo-haval-h9-vse-chto-vy-xoteli-znat-o-kitajskom-prado.html" target="_blank">Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о китайском Prado</a> - Российские продажи рамного внедорожника Haval H9 идут сдержанно: за 2017 год компания заявляет всего 180 машин. Потому что недешевый для китайца, и только бензиновый. Но теперь в Россию наконец-то приехала версия с дизелем, которая должна оживить спрос. За что же просят такие деньги?