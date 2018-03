Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике президента Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике президента Владимира Путина.Об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность в своем аккаунте в Twitter.I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.Трамп сообщил, что позвонил Путину, чтобы поздравить того с победой, как это делал в прошлом его предшественник Барак Обама."Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" – выразил свое негодование президент США, подчеркнув, что иметь хорошие отношения с Россией и другими странами хорошо, а не плохо.Ранее газета The Washington Post сообщила, что помощники Трампа не советовали ему в ходе телефонного разговора с Путиным поздравлять того с переизбранием и рекомендовали поднять тему отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Обе рекомендации миллиардер проигнорировал.