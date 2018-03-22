Президент США Дональд Трамп объяснил, почему во время телефонного разговора 20 марта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон будут ладить, то это будет хорошо.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему во время телефонного разговора 20 марта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон будут ладить, то это будет хорошо.Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину 20 марта застал врасплох советников американского лидера. По данным издания The Washington Post, должностные лица в Белом доме выступали против общения двух президентов. Более того, президент США удивил свое окружение словами о подготовке двусторонней встрече с российским коллегой. Сообщается, что подготовка переговоров в таком формате не велась. Более того, советники выступали против встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в ближайшее время как таковой.Также американский лидер попал под вал критики со стороны американских журналистов. На своей странице в Twitter он объяснил свой звонок. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Агентства фейковых новостей вышли из себя, потому что они хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо", – подчеркнул Дональд Трамп.Материал дополняется