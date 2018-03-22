Британский суд заключил, что умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Неизвестно, когда и насколько они смогут восстановиться после отравления.

Британский судзаключил, что умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества.Неизвестно, когда и насколько они смогутвосстановиться после отравления.Судья Дэвид Уильямс сообщил, что по словам лечащего врачапострадавших, пациенты находятся в состоянии глубокого наркоза и не могутразговаривать. В ближайшем будущем их состояние не изменится. "Точный эффект отвоздействия на их здоровье в длительной перспективе остается неизвестным, хотямедицинские анализы показывают, что их умственные способности могут бытьослаблены в неизвестной степени", – цитирует Уильямса агентство Reuters.Сейчас в Великобритании опасаются, что на фоне разбирательств по делу Скрипаля Москварешит раскрыть имена всех английских шпионов в России. Сотрудникибританских спецслужб полагают, что разоблачение может начаться среди тех 23 дипломатов, которых МИД Россиипопросил покинуть страну, передает The Independent.Отмечается, что подобные действия стали бы нарушением российской сторонойпротокола, согласно которому личности разведчиков оглашать запрещено, посколькуэто может подвергнуть их опасности. Подчеркивается, что британская сторона непубликовала список высланных дипломатов и не собирается этого делать.В свою очередь политолог ЕвгенийСатановский считает, что истерическое поведение Запада вызвано страхом передновым оружием России. По его словам, Запад нервничает из-за того, что ему неудалось "развести" Россию, прикидываясь ее партнером. Но наша странане поддалась ни на одну из провокаций."Путинпоступил точно так же, как герой Джека Лондона, – приставил им к вискузаряженный револьвер. И ощущение того, что он может сейчас нажать на курок, таместь. Истерика в ответ", – высказался политолог в эфире программы"Полный контакт" на радио "Вести ФМ".Сатановский добавил, что провокационныйхарактер отравления Скрипаля очевиден: слишком много в деле нестыковок, дыр инеувязок. Россию просто назначили виновной, а потом уж начали подгонять подтему, которая показалась Западу наиболее подходящей. "Но ситуация уже просто кричит большими буквами: мы тут устроиликосую, кривую, глупую донельзя провокацию. Это сегодня понятно даже бомжу. Обэтом надо говорить во всеуслышание – и хорошо, что мы начали этоделать", – заявил эксперт.