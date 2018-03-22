Алексей Панин высказался о своих многомиллионных долгах. Скандально известный артист признался, что у него больше нет сил комментировать бред.

Алексей Панин высказался о своих многомиллионных долгах. Скандально известный артист признался, что у него больше нет сил комментировать "бред".Алексей Панин задолжал государству внушительную сумму. Информация об этом находится на сайте судебных приставов. Согласно ей, более миллиона рублей актер должен столичному ГИБДД. Кроме этого у Алексея накопились и другие долги на сумму с шестью нулями.Правоохранители предупредили артиста: если он в ближайшее время не погасит долги, то его имущество (квартира в Москве, дом во Владимирской области, автомобиль BMW пятой серии 2012 года) выставят на торги.А накануне, 21 марта, Гагаринский районный суд Москвы закрыл Панину выезд из России и лишил водительских прав. При этом некоторые СМИ немедленно сообщили о том, что скандально известный артист находится в Риме.Журналисты связались с Алексеем. Тот их уверил, что не покидал страны. "Журналисты пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии, то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года. То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно – машина по-прежнему около дома стоит. Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта : "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!" У меня нет больше сил комментировать бред", – заявил Панин.Актер признался, что узнал о решении суда из прессы. "Мне позвонили журналисты, сказали, что суд лишил меня водительских прав и закрыл выезд за пределы России. Почему я это узнаю из прессы? Про суд я ничего не знал, документы мне никто не прислал. Я много лет живу во Владимирской области, возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны", – цитирует Алексея Панина .