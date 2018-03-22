В Верховной Раде Украины было показано видео, разоблачающее
народного депутата. На нем Надежда Савченко обсуждает с рядом других лиц
государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политиков.
В Верховной Раде Украины было показано видео, разоблачающее
народного депутата. На нем Надежда Савченко обсуждает с рядом других лиц
государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политиков.
В черном списке Савченко, в числе прочих, президент Украины Петр
Порошенко. На ролике
запечатлено и общение бывшей летчицы с руководителем Центра освобождения пленных
"Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовке
покушения на украинского лидера и незаконном хранении оружия.
Надежда
Савченко планировала провести в Киеве теракт. "Я предлагаю переворот. Поэтому
их надо убирать физически. Причем всех и сразу", – говорит народный депутат на
видео, опубликованном на YouTube-канале Генеральной прокуратуры страны.
При этом она
отметила, что больше всего ее интересует не правительственный квартал, а район,
где живут политики. "Я думаю, они начнут бежать, когда им не будет куда
возвращаться", – пояснила Надежда. После просмотра видео 22 марта украинские парламентарии
лишили Савченко
депутатской неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест.
Напомним, 17 марта политик заявила,
что в стране "более чем достаточно" военнослужащих, готовых принять участие в
военном перевороте. 15 марта Надежду Савченко выгнали из здания Рады после
того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и
пистолет.
Ранее
в украинской прессе появлялись сообщения о том, что Надежда Савченко вела
тайные переговоры с СБУ и военными о подготовке госпереворота в стране. Правда,
потом журналисты утверждали, что спецслужбы таким образом провоцировали
депутата, а все разговоры с Савченко записывали.
Как писали Dni.Ru, в России Надежда Савченко была
признана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала
"Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22
годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистов
глава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании,
после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. После возвращения
она заявляла, что готова стать президентом, если ее поддержит народ Украины.