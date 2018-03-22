В Верховной Раде Украины было показано видео, разоблачающее народного депутата. На нем Надежда Савченко обсуждает с рядом других лиц государственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политиков.

В Верховной Раде Украины было показано видео, разоблачающеенародного депутата. На нем Надежда Савченко обсуждает с рядом других лицгосударственный переворот в стране и физическое устранение нескольких политиков.В черном списке Савченко, в числе прочих, президент Украины ПетрПорошенко. На роликезапечатлено и общение бывшей летчицы с руководителем Центра освобождения пленных"Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, которого ранее обвинили в подготовкепокушения на украинского лидера и незаконном хранении оружия.НадеждаСавченко планировала провести в Киеве теракт. "Я предлагаю переворот. Поэтомуих надо убирать физически. Причем всех и сразу", – говорит народный депутат навидео, опубликованном на YouTube-канале Генеральной прокуратуры страны.При этом онаотметила, что больше всего ее интересует не правительственный квартал, а район,где живут политики. "Я думаю, они начнут бежать, когда им не будет кудавозвращаться", – пояснила Надежда. После просмотра видео 22 марта украинские парламентариилишили Савченкодепутатской неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест.Напомним, 17 марта политик заявила,что в стране "более чем достаточно" военнослужащих, готовых принять участие ввоенном перевороте. 15 марта Надежду Савченко выгнали из здания Рады послетого, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты ипистолет.Ранеев украинской прессе появлялись сообщения о том, что Надежда Савченко велатайные переговоры с СБУ и военными о подготовке госпереворота в стране. Правда,потом журналисты утверждали, что спецслужбы таким образом провоцировалидепутата, а все разговоры с Савченко записывали.Как писали Dni.Ru, в России Надежда Савченко былапризнана виновной по делу об убийстве в Донбассе сотрудников телеканала"Россия" Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Суд приговорил ее к 22годам колонии общего режима. По просьбе родственников погибших журналистовглава государства Владимир Путин подписал 25 мая 2016 года указ о помиловании,после чего Надежда Савченко была доставлена самолетом в Киев. После возвращенияона заявляла, что готова стать президентом, если ее поддержит народ Украины.