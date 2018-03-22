Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире 31 приезжего из ближнего зарубежья...

Сотрудниками полиции установлено, что 32-летний житель столицы незаконно зарегистрировал 31 иностранного гражданина.В ходе проверки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Западное Дегунино выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территории Российской Федерации.Установлено, что злоумышленник за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Ангарской улице 31 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29