Капитан женской сборной Украины по
биатлону Елена Пидгрушная сделала откроенное заявление. По ее словам, в этом
виде спорта есть женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Капитан женской сборной Украины по
биатлону Елена Пидгрушная сделала откроенное заявление. По ее словам, в этом
виде спорта есть женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Олимпийская
чемпионка 2014 года подчеркнула, что не говорит обо всех командах. Однако точно
знает, что в некоторых сборных лесбиянки есть.
"Есть, есть,
но не в нашей сборной. Не знаю, как им живется, я в их шкуре не была. У нас не бывает
допинг-контроля по определению сексуальной ориентации", – заявила 31-летняя Пидгрушная в интервью YouTube-каналу
"Отдушивдушу".
Отметим, биатлонистка не выступит на
последнем этапе Кубка мира в Тюмени, так как власти Украины решило
бойкотировать все соревнования, проводимые на территории России. На данный
момент никто из биатлонистов, ныне выступающих в Кубке мира, не объявлял о
своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Как писали Dni.Ru,
в июле прошлого года призналась
в нетрадиционной сексуальной ориентации четырехкратная олимпийская чемпионка,
американская баскетболистка Сью Берд. Она состоит в отношениях с футболисткой
сборной США Меган Рапино. Спортсменка отметила, что это не было секретом для
тех, кто ее знает. Подружка
баскетболистки Меган Рапино выступает на позиции полузащитника в сборной США по
футболу. Она совершила каминг-аут в 2012 году.
Напомним,
в ноябре 2016 года нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время
перебранки с полузащитником мадридского "Атлетико"
Коке назвал себя "геем с большими деньгами". Многие
предположили, что звезда футбола совершил каминг-аут, однако подтверждения
этому не последовало.