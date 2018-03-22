Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сделала откроенное заявление. По ее словам, в этом виде спорта есть женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Капитан женской сборной Украины побиатлону Елена Пидгрушная сделала откроенное заявление. По ее словам, в этомвиде спорта есть женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.Олимпийскаячемпионка 2014 года подчеркнула, что не говорит обо всех командах. Однако точнознает, что в некоторых сборных лесбиянки есть."Есть, есть,но не в нашей сборной. Не знаю, как им живется, я в их шкуре не была. У нас не бываетдопинг-контроля по определению сексуальной ориентации", – заявила 31-летняя Пидгрушная в интервью YouTube-каналу"Отдушивдушу".Отметим, биатлонистка не выступит напоследнем этапе Кубка мира в Тюмени, так как власти Украины решилобойкотировать все соревнования, проводимые на территории России. На данныймомент никто из биатлонистов, ныне выступающих в Кубке мира, не объявлял освоей нетрадиционной сексуальной ориентации.Как писали Dni.Ru,в июле прошлого года призналасьв нетрадиционной сексуальной ориентации четырехкратная олимпийская чемпионка,американская баскетболистка Сью Берд. Она состоит в отношениях с футболисткойсборной США Меган Рапино. Спортсменка отметила, что это не было секретом длятех, кто ее знает. Подружкабаскетболистки Меган Рапино выступает на позиции полузащитника в сборной США пофутболу. Она совершила каминг-аут в 2012 году.Напомним,в ноябре 2016 года нападающий "Реала" Криштиану Роналду во времяперебранки с полузащитником мадридского "Атлетико"Коке назвал себя "геем с большими деньгами". Многиепредположили, что звезда футбола совершил каминг-аут, однако подтвержденияэтому не последовало.