Стихи владимирцев теперь на стенах. На фасаде 3 корпуса ВлГУ к Дню Поэзии появился уникальный баннер. На нём 16 стихотворений владимирских авторов. Все они - участники поэтического конкурса Созвездие Слово. Творческую инициативу поддержал департамент культуры, университет и областная библиотека для детей и молодёжи.

22.03.2018Стихи владимирцев теперь на стенах. На фасаде 3 корпуса ВлГУ к Дню Поэзии появился уникальный баннер. На нём 16 стихотворений владимирских авторов. Все они - участники поэтического конкурса "Созвездие Слово". Творческую инициативу поддержал департамент культуры, университет и областная библиотека для детей и молодёжи.Метки: культура, искусство, университет, поэзия, поэт, стихи