Народный депутат Надежда Савченко арестована после показа в Верховной Раде Украины разоблачающего ее в подготовке госпереворота видео. Парламентарии единогласно сняли с нее депутатскую неприкосновенность, и практически все дали согласие на арест политика.

Народный депутат Надежда Савченко арестована после показа вВерховной Раде Украины разоблачающего ее вподготовке госпереворота видео. Парламентарии единогласно сняли с нее депутатскуюнеприкосновенность, и практически все дали согласие на арест политика.Савченко успела перекинулась парой слов с матерью и сестрой Верой.И через пару минут была "скручена". Несмотря на то, что теперь бывшая летчицадля властей – персона нон грата, народ встречал ее на выходе из Рады восторженнымикриками и оскорблениями в адрес ее обидчиков.Эксперты считают, что президент Украины Петр Порошенко дискредитирует и устраняет таким образом с политической арены скандального народного депутата, потому что очень боится ее. А страх этот внушает ему собственное "предсмертное" состояние – рейтинг украинского лидера в стране находится на уровне 5%. Вот он и тащит конкурента за собой в пропасть."Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов", – цитирует полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего "Московский комсомолец". Эксперт добавил, что народный депутат пользуется в обществе большей поддержкой. "Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", – заверил Дейнего.В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что, если следующие президентские и парламентские выборы пройдут честно, режим на Украине наверняка сменится. "Новые власти будут уже более сговорчивыми и готовыми к компромиссу с ДНР и ЛНР, а вот для Порошенко и его окружения в этой системе места уже не будет. Президент это понимает и потому продолжает цепляться за власть. В частности, он раскручивает дело против Савченко, которая якобы готовила государственный переворот... Не удивлюсь, если к концу года он организует против самого себя теракт, чтобы использовать его для введения особого положения и отмены выборов", – заключил Денисов.Напомним, что генпрокурор Украины ЮрийЛуценко добился гонения Савченко после демонстрации "оперативной съемки" – роликас разговором нардепа и ее сподвижника по переговорному обменному процессуРубана с некими офицерами спецназа. Заговорщики собирались устроитьгоспереворот в стране, чтобы в прямом и переносном смысле устранить действующуювласть. В частности, они планировали провести теракт.Надежда Савченко не сталаотрицать, что все прозвучавшее на записи она действительно говорила. Но все жеоправдалась, что на самом деле не собиралась применять оружие против коллег-политиков,а только хотела проверить работу украинских спецслужб.Чувствуя, что дело "пахнет керосином" и после разоблачения ейнесдобровать, нардеп стала утверждать, что подыгрывала следящим за ней сотрудникамСовета безопасности Украины (СБУ), планируя провоз оружия с неподконтрольныхКиеву территорий Донбасса и участвуя в переговорах с военными. По словамСавченко, она хотела дать власти понять, что оружие может быть использованопротив них.