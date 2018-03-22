История, связанная с обвинениями в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обрастает новыми подробностями. После того, как думская комиссия по этике не нашла поведенческих нарушений у народного избранника, некоторые СМИ заявили об уходе с Охотного Ряда. Такую позицию журналистов раскритиковали некоторые их же коллеги и экспертное сообщество.

История, связанная с обвинениями в адрес депутата ГосдумыЛеонида Слуцкого, обрастает новыми подробностями. После того, как думскаякомиссия по этике не нашла поведенческих нарушений у народного избранника,некоторые СМИ заявили об уходе с Охотного Ряда. Такую позицию журналистовраскритиковали некоторые их же коллеги и экспертное сообщество.Радиостанция "Эхо Москвы", телеканал"Дождь", "Новая газета" и еще несколько СМИ заявили об отзывесвоих журналистов из Думы. Странное совпадение, но бойкот одному из федеральныхорганов власти объявили исключительно либеральные издания, отстаивающие интересыоппозиции.Прокомментировал демарш журналистов и спикер ГосдумыВячеслав Володин, заявивший о том, что нижняя палата парламента остается открытойдля всех. "Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказатьодно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовыморганом власти, который всегда работал и будет работать с журналистскимсообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Володин.Эксперты считают, что сторона обвинения сразу пошла не потому пути. Пострадавшие (а этот статус еще надо юридически закрепить!) должныбыли сразу обратиться в полицию, переведя ситуацию в правовое русло. Теперь,спустя много лет, это выглядит желанием скандала и попыткой самопиара.Показательно, что информация о пресловутых домогательствах господина Слуцкогобыла вброшена в информационное пространство незадолго до президентских выборов.Безусловно, сложившаяся ситуация нуждается вморально-этическом урегулировании. Член Совета по развитию гражданскогообщества и правам человека при президенте Леонид Поляков вообще не понимаетсмысла заседания думской комиссии по этике, имея в виду тот факт, что ни однаиз предполагаемых жертв в свое время не обращалась в полицию или суд для защитысвоей чести и достоинства."Располагая только устными заявлениями, которыеадресуют к давним событиям, комиссия могла прийти только к одному выводу –твердых доказательств, подтверждающих проступок Слуцкого, не имеются. Естьутверждения, есть аудиозапись, но из представленных фактов сложить полноценнуюкартину того, что имело место на самом деле, невозможно", -сказал Поляковв интервью изданию "Политаналитика".По его мнению, важно учитывать и общий контекст обвинения – онивсплыли в информационном поле как раз перед выборами 18 марта. Во всей историиможно усмотреть попытку испортить атмосферу выборов, полагает эксперт."Я не исключаю интриги, инспирированной, чтобы броситьна тень на лидера ЛДПР, вынужденногооправдываться и выглядеть непривычно уязвленным", – сказал Поляков.Говоря об отзыве журналистов, аналитик выразил уверенность втом, что такими действиями наносится ущерб самой медийной среде и объявившимбойкот СМИ. Задача прессы заключается в том, чтобы доносить объективную,правдивую и своевременную информацию до граждан, напомнил эксперт. А сейчаснаступает ответственный период, когда в Госдуме будут приниматься по-настоящемусудьбоносные решения, которые должны в виде законов поддержать инициативы ипланы новоизбранного"Бойкот – контрпродуктивная мера. Даже если она вызвананесогласием с решением комиссии по этике, нужно искать другие средства, чтобывыражать свою точку зрения, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Ни в коемслучае не лишать своих слушателей, читателей, зрителей возможности бытьинформированными о действиях такого важного органа власти, каким являетсяГосдума", – отметил член Совета по развитию гражданского общества и правамчеловека Леонид Поляков.Контрпродуктивным считает любые бойкоты блогер, членэкспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме ВадимМанукян. "Не хотите общаться с конкретным депутатом – это ваше право, ноостанавливать на этом основании работу с Госдумой в целом, как сделалинекоторые СМИ, – это уже явный перебор", – отметил эксперт в интервью РИА"ФАН".По его мнению, демарши такого рода прежде всего бьют почитателям изданий, поддержавших бойкот. А ведь СМИ, решившие бойкотироватьГосдуму, в России считаются оппозиционными и часто представляют точку зрения,которую можно назвать альтернативной. И вот теперь читатели не смогутознакомиться с позицией этих изданий, посетовал блогер."Какой для ваших читателей толк, если федеральные СМИ будутотрабатывать свою повестку в Госдуме, а вы не сможете напрямую задать депутатаминтересующие вас вопросы?" – резонно спрашивает Манукян, советуя руководителямизданий, присоединившихся к бойкоту, как можно скорее пересмотреть свою позициюи постараться найти разумный компромисс.Политтехнолог Константин Калачев обращает внимание на то,что инициаторы скандала стремились попасть не персонально в депутата Слуцкого,а в институт власти – Госдуму."Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Покавина не доказана, человек не виновен. Слуцкий обвинения отвергает, никакихтвердых доказательств его вины не имеется. В данном случае предлагается формула"слово против слова". А это опасный прием. Под ударом может оказаться любойчиновник-мужчина из любого ведомства только потому, что он – мужчина. Созданпрецедент", – констатировал Калачев. По его мнению, история долго дожидалась своего часа, а потомбыла искусственно раздута до размера скандала.Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал уход из Госдумы неправильнымрешением. "Дума – один из интереснейших источников для полученияинформации, журналистских расследований. Наоборот, мы должны усилить работу тампосле того, что произошло. Отказываясь освещать работу Думы, мы лишаемгражданское общество информации и комментариев по законодательным актам,информации о том, в чьих интересах, для кого они принимаются, о том, что собойпредставляют депутаты", – сказал Гусев, обращаясь к коллегам-журналистам.Политолог Павел Данилин обратил внимание на непрофессиональноеи неприличное поведение журналистов вистории со Слуцким. "Все восхищаются РБК и Коммерсом (газета""Коммерсант" и агентство РБК отозвали своих журналистов из Госдумы– Прим. ред.) А мне таки хотелось бы услышать пресловутую аудиозапись, которая,как уверяют журналисты, является свидетельством вины Слуцкого", – пишетДанилин на своей странице в соцсети.Действительно, одна из журналисток, обвиняющая Слуцкого вдомогательствах, заявила, что в качестве свидетельства у нее имеется записьразговора с депутатом. Правда, до сих пор нет информации – обнародована ли этазапись и передана ли в правоохранительные органы.Напомним, что обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкогов домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании ВВСФариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi ЕкатериныКотрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук. Свой вердикт поэтой истории должна вынесла комиссия Госдумы по этике, которая не нашла поведенческихнарушений у Слуцкого, а обвинения в его адрес сочла надуманными и политическимотивированными.Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвалпоклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать изнего "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробнуюпровокацию и заранее обречены на провал.