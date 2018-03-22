В Англии начался судебный процесс над супругами, которые держали в заложниках, а затем жестоко расправились с няней своего ребенка. Они почему-то были уверены, что девушка вступила в сговор с бывшим возлюбленным хозяйки.

В Англии начался судебный процесс над супругами, которые держали в заложниках, а затем жестоко расправились с няней своего ребенка. Они почему-то были уверены, что девушка вступила в сговор с бывшим возлюбленным хозяйки.Воровка, колдунья, девушка легкого поведения. Каких только обвинений в адрес убитой француженки Софи Лионе не услышали ее родители во время расследования жуткой смерти их дочери. Первое заседание в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бэйли стало для родителей 21-летней девушки очередным потрясением."Да, я правда долго ждал этого момента. Но, если честно, я даже не знаю, как на это реагировать, ведь пока непонятно, какое вынесут решение. Вначале у меня был шок, но я просто стараюсь принять те испытания, которые на меня обрушились. И просто жить", — говорит Патрик Лионе.Молодая француженка приехала в Лондон, чтобы выучить английский язык. Однако почти за год своего пребывания в стране она так и не смогла этого сделать. Софи Лионе устроилась на работу в дом к молодой французской паре — Сабрине Куайдер и Уисме Медуни. Воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. Друзья девушки рассказали, что пребывание в семье превратилось в настоящее рабство. Молодой няне практически не платили денег и даже били. Соседи регулярно слышали звуки ссоры, которые доносились из дома.Осенью прошлого года жителям района Уимблдон, где проживали Сабрина Куайдер и Уисме Медуни, пришлось вызвать пожарных. Со двора их дома шел дым и сильный неприятный запах чего-то горелого. Приехавшие полицейские обнаружили очаг возгорания и затушили огонь. В кострище они увидели останки человеческого тела. Как позже подтвердила экспертиза, это была убитая Софи Лионе. Суда ждали. Но начало процесса у юристов вызывает много вопросов."Этот процесс, казалось бы, проходит в рамках судебной системы, но почему-то как будто тайком. У нас, например, нет позиции прокурора, хотя у английских журналистов его речь на руках. А у нас ее нет. Вот такая недобросовестность. У меня вообще ощущение, что нас пытаются унизить. Нам вообще тут как будто не рады", — заявил адвокат Франк Бёртон.В зале заседания были обнародованы видеозаписи с мобильных телефонов обвиняемых в убийстве. На кадрах — многочасовая пытка. Сабрина Куайдер и Уисме Медуни пытали свою жертву, около суток не кормили, жестоко избивали, угрожали изнасилованием. Молодая пара выбивала у девушки признание, суть которых трудно было понять. Ее обвиняли в некой преступной связи с бывшим возлюбленным хозяйки дома — Марком Уолтоном, одним из основателей и участником известной поп-группы "Бойзон" (Boyzone).Марк Уолтон является отцом старшего ребенка Сабрины Куайдер. Во время пыток женщина требовала, чтобы няня призналась, будто она является любовницей ее бывшего звездного мужа, якобы парочка планирует некое преступление и даже прибегает к черной магии. Полиция выяснила, что Марк Уолтон даже не был знаком с Софи Лионе.Обвиняемые жили в Лондоне не по средствам — в достаточно дорогом районе. Аренда дома обходилась в 900 тысяч фунтов стерлингов. Не исключено, что мучители выпытывали у Софии нужные слова, чтобы в дальнейшем шантажировать звезду эстрады и потребовать у него деньги за компрометирующую видеозапись.