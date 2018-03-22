В декабре минувшего года житель Дагестана нанял своего знакомого для убийства супруги своего дяди. Мужчина согласился совершить преступление, потребовав за это 300 тысяч рублей, но сообщил о готовящемся убийстве в полицию.

В декабре минувшего года житель Дагестана нанял своего знакомого для убийства супруги своего дяди. Мужчина согласился совершить преступление, потребовав за это 300 тысяч рублей, но сообщил о готовящемся убийстве в полицию.Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство женщины и задержали заказчика в момент передачи денег "киллеру", передает РИА Новости. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.