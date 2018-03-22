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<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-v-dubline-vspyxnul-pozhar-v-odnoj-iz-gostinic-nepodaleku-ot-mezhdunarodnogo-aeroporta.html" target="_blank">В Дублине вспыхнул пожар в одной из гостиниц неподалеку от международного аэропорта</a> - Огнем охвачены, по меньшей мере, пять верхних этажей высотного здания. Данных о пострадавших - пока нет. Местные СМИ сообщают, что спасатели успели эвакуировать постояльцев. К тушению привлечены бригады из нескольких округов ирландской столицы.